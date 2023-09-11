Анатолій Анатоліч "розніс" зрадника Шепелєва, який поїхав до окупованого Маріуполя: "Нікчемне х**ло"

Телеведучий Анатолій Анатоліч різко відреагував на цинічний вчинок ексведучого проєкту "Розсміши коміка" Дмитра Шепелєва, який підтримав окупантів та поїхав знімати шоу для росіян в окупованому Маріуполі.

Гнівною публікацією шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram та пригадав, як до початку повномасштабної війни зрадник спокійно заробляв гроші в Україні. Анатоліч зізнався, що на той час усі сприймали Шепелєва як "свого".

"Ми з Шепєлєвим Дімою познайомилися 2006 року, коли зустрічалися на парковці о 6 ранку, куди ми з'їзджалися на ранкові шоу. Я на "ХітФм", Педан з Притулою на "Новий" і Діма на "М1". Діма білорус, але завжди його сприймали своїм. І Діма завжди зізнавався в любові до України, в якій в нього склалася чудова кар'єра", - пригадав ведучий.

Однак потім Шепелєв поїхав до Росії, де одразу почав будувати кар'єру на пропагандистському каналі. Але навіть після цього ведучі продовжували підтримувати зв'язок та все припинилося, коли почала війна в Україні, адже Шепелєв просто заблокував свою сторінку в Мережі для українців.

"Діма переїхав до москви, туди його запросив ернст, на перший канал. Нічого собі. І такі були часи, коли працювали і там, і тут. Тут типу то таке, а от там - це було рівень. Так було і в кіно, і в естраді, і в телебаченні. І от Діма їздив і туди і в нас щось вів на "Новому каналі". А потім Жанна Фріске і вся ця історія. Про це не хочу говорити. І ми іноді списувалися в Інстаграм з різних питань, і ніколи не підіймали питання, що Діма в Москві і тд. Ми не були близькими, але зараз я навіть не можу Дімі написати який він м*дак, бо його акаунт недоступний в нашому регіоні", - написав Анатоліч.

Дмитро Шепелєв заблокував соцмережі для українців / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ганебна участь Шепелєва в шоу про тварин, яке він поїхав знімати до окупованого Маріуполя, показала справжнє обличчя ведучого. Так, Анатоліч різко висловився, що своїм вчинком ексколега показав, що він підтримує кремлівський режим. Також шоумен сказав, ким тепер вважає Шепелєва.

"Він приїхав до Маріуполя знімати програму для расія1. Про тварин. Ну можеш про Рому Звєря зняти, чи про бурятів під Києвом. Бо це дійсно тварини. Приїхати до Маріуполя зараз - це визнати себе частиною цієї бл**ської нацистської системи. Стати в один ряд з найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Діма про тваринок. Сподіваюсь, ти прочитаєш це. На жаль, в особисті не можу сказати тобі, яке ти нікчемне х**ло. Але сподіваюсь тобі передадуть наші спільні знайомі білоруси, якщо хтось з них ще з тобою спілкується. P.S. На другому фото єнот хоче вкусити Діму, бо навіть тварини все розуміють. А ти так і не зрозумів", - емоційно висловився Анатоліч.

Дмитро Шепелєв / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Шепелєв поїхав до окупованого та знищеного окупантами Маріуполя знімати розважальне шоу про тварин для одного з пропагандистських телеканалів РФ. Таким чином ведучий показав, що готовий на все заради кривавих рублів. Попри те, що на початку війни ведучий розкритикував вторгнення РФ на територію України, він продав свою совість.

Дмитро Шепелєв у Маріуполі знімає шоу для російського каналу

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