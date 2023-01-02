Анатолій Анатоліч розповів, коли його родина планує повернутися до України

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, коли планує повернути свою родину назад до Києва.

На новорічні свята шоумен вирушив до дружини та трьох дітей у Францію, де вони мешкають від початку повномасштабної війни. Втім, Анатоліч сподівається, що зовсім скоро родині не доведеться терпіти розлуку і його рідні повернуться додому до Києва. Про це він розповів у сторіз в Instagrаm.

"Я ці дні зі своєю родиною, але вже скоро додому. Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений в цьому", - написав Анатоліч.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

А поки у Франції шоумен насолоджується часом з родиною та візуалізує поїздку до Криму, який зовсім скоро звільнять від окупантів.

"Візуалізую. Крим 2023", - підписав фото на тлі морського пейзажу Анатоліч.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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