Анатолій Анатоліч розповів про фінансові труднощі під час війни: "Я не заробляю"

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, що під час війни зіткнувся із фінансовими труднощами, як і більшість українців.

У своєму блозі шоумен поділився роздумами, щодо життя зірок та шоубізнесу під час війни. На думку Анатоліча, зараз усі об'єднався заради спільної мети та власного майбутнього.

"Це не геройство. Це єдиний спосіб нам всім вижити. Перемогти. Бо програш в цій війні означатиме зникнення нашої країни, яку ми любимо, в якій заробляємо(точніше заробляли), в якій працюємо і мріємо жити. Зрозуміло, після нашої спільної перемоги будуть розмови про те, хто більше зібрав, хто більше купив і хто більше концертів дав. Кому дали орден, а кому ні. Але то таке. Буде й буде. Я з цього приводу не парюсь, та й ордена в мене немає", - написав ведучий.

Анатоліч пригадав, що до повномасштабної війни багато зірок користувалися своєю популярністю та отримували певні привілеї, однак зараз їхнє життя кардинально змінилося.

"А тепер всі лідери думок відчули, що популярність, це не тільки плюшки, а й величезна відповідальність. І це ти відчуваєш, коли заходиш в магазин в місті Ізюм, і бачиш погляди людей, які щасливі, що ти з ними. Що ти не десь сховався", - написав шоумен.

Крім того, Анатоліч поскаржився на фінансові труднощі у власній родині, адже під час бойових дій він повністю втратив заробіток.

"Я не заробляю. Мені так само важко, як і вам, хто тут зі мною в інста наприклад. Я багато працюю, небагато заробляю, хоча міг би пробувати заробляли за кордоном. Але я продовжую робити те, що зараз роблю. І знаю чому зараз так. І приймаю це. Зароблю потім. Просто хочу, щоб ви це розуміли", - поділився Анатоліч.

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