Анатолій Анатоліч розповів, як вбили його тата: "Його не стало, коли мені було 2,5 років"

Телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч поділився сумною історією.

Зокрема, знаменитість ріс без батька. Рідної людини не стало, коли Анатоліч був зовсім маленьким. Тата майбутньому ведучому замінили мама та бабусі.

"Я виріс без батька. Його не стало, коли мені було 2,5 років. Трохи більше Ніла. Жодних геройських історій про тата-космонавта. Кривий Ріг. Погана компанія. Ножове поранення. Чи не вистачало мені тата? Намагаюсь щось таке пригадати, але не можу. У мене була мама Люся, бабуся Валя, прабабуся Сіма", - поділися знаменитість.

Маленький Анатолій Анатоліч з татом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатоліч зізнався, що він не відчував потреби в батьку. Йому чудово жилося з бабусями та мамою. Він переконаний, що вони зуміли дати йому гідне виховання, і він виріс хорошою людиною.

"От хотів би написати, що мені було погано, але не можу. У мене були бабусі і мама. З ними було класно. Чи був би я іншим, якби зі мною під час мого дорослішання був батько? Сто відсотків. Але як би це на мене вплинуло, сказати не можу. Тобто я виріс непоганим чуваком, без участі тата", - зазначив ведучий.

Тож Анатоліч задумався над тим, а чи дійсно роль батька у житті дитини важлива. Щоправда, шоумен намагається відганяти від себе такі тривожні думки, адже хоче бути потрібним своїм трьох дітям.

Анатолій Анатоліч із сином / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Так може роль батька переоцінена, питаю я себе і сам жену від себе ці думки. Не хочу думати що це так. Хочу бути важливим і дати своїм якомога більше", - наголосив ведучий.

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