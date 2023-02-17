Анатолій Анатоліч розповів, як його доньки посварилися з хлопчиком-росіянином у французькій школі

Донька українського телеведучого Анатолія Анатоліча посварилася з однокласником з Росії у паризькій школі.

Днями шоумен мав неочікувану розмови з директором школи, в якій вже півроку навчаються його доньки. Як виявилося, у 11-річної Аліси виник конфлікт з її однокласником-росіянином через напружені відносини між двома країнами. Про це Анатоліч розповів в Instagram.

На відео, яким поділився шоумен, Аліса пригадала, як намагалася розповісти однокласнику про війну та повномасштабне російське вторгнення. Однак, за словами дівчинки, хлопцю було байдуже і він підтримує РФ.

Після розмови батьки хлопчика звернулися до директорки школи та попросили, аби серед дітей не підіймали політичні теми та не торкалися розмов про війну між Україною та Росією.

"Скандалу не було, просто була розмова. Потім батьки цього хлопчика написали листа директору школи, щоб діти не підіймали політичних тем в школі. Тобто вони не написали "У вас же в школі переселенці, може їм потрібна допомога", ні. Ось такі от росіяни", - сказав Анатоліч.

У конфлікті опинилася з молодша донька Анатоліча, 9-річна Лола. Дівчинка відповіла хлопчику з РФ красномовним жестом на його слова про війну. Однак, як запевнив ведучий, він не забороняє донькам реагувати на образливі слова про Україну.

"Лола, ти така гарна дівчинка в мене виросла. Така красива. Неслухняна, правда, бо поскаржився на тебе директор школи. Що ти ф*ки тицяла хлопчику з Росії. Що ти посварилася з хлопчиком із Росії. Я дозволяю, якщо він говорив щось погане про Україну, то, звичайно, ти маєш відповідати", - сказав доньці Анатоліч.

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