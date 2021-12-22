Анатолій Анатоліч розсекретив вартість ремонту автівки, на якій його дружина потрапила в ДТП

Анатолій Анатоліч розсекретив вартість ремонту автівки, на якій його дружина потрапила в ДТП

Неприємний інцидент стався 14 грудня.

Дружина українського телеведучого Анатолія Анатоліча, Юла, нещодавно потрапила в ДТП.

Так, обраниця зірки їхала за кермом BMW чоловіка, а в неї врізався водій на Porsche. До слова, тепер же Анатоліч ремонтує свою автівку. В сторіз на своїй сторінці в Instagram ведучий поскаржився на вартість ремонту.

"Фару купив за 1200 доларів, крило – 500 доларів, капот – 1000 доларів, бампер з якісним датчиком – 1200 доларів, окрім того, авто довелося пофарбувати – 18 тис гривень", - розповів ведучий.

Анатолій Анатоліч розсекретив вартість ремонту BMW / instagram.com/anatoliyanatolich

Загалом, Анатоличу доведеться заплатити за ремонт BMW 122 тис гривень. До речі, Анатолій зізнається, що купував не нові деталі.

Зазначимо, 14 грудня дружина ведучого Анатолія Анатоліча, Юла, потрапила в аварію. ДТП сталася на проспекті Героїв Сталінграда у Києві. В авто бізнесвумен врізався водій на Porsche, який втік з місця події.

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