Анатолій Анатоліч розсекретив зіркових хрещених батьків для маленького сина

Невдовзі ведучий похрестить малюка.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розсекретив, хто ж стане його кумами.

Так, знаменитість і його дружина Юла, які влітку втретє стали батьками, обрали зіркових хрещених для новонародженого сина. Під час святкування дня народження, шоумен поділився, що Ніла похрестять відомий хореограф Влад Яма та співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова. Із сім'єю Ями Анатолій часто подорожує, зокрема, взимку до Маямі, а з Федорцовою він навчався в одному класі.

"Чудова сім'я наших друзів – Влад і Ліліана Ями. Влад стане хрещеним. Влад, ти в неймовірній боротьбі вирвав це місце. Це була жорстка битва, але ми обрали тебе", – передає слова Анатоліча kanalukraina.tv.

Сім'ї Анатолія Анатоліча та Влада Ями / instagram.com/anatoliyanatolich

Втім, дату хрестин телезірка поки що не розсекретив.

Нагадаємо, Віктор Павлік зізнався, що переймається через різницю у віці з новонародженим сином. Артист максимально слідкує за своїм здоров'ям.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання