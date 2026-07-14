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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
154
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1 хв

Анатолій Анатоліч розсекретив найдорожчий подарунок дружині за 60 тисяч доларів: "Класні часи були"

Ведучий потішив кохану таким коштовним презентом із нагоди особливої події.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анатолій Анатоліч із дружиною

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Український інтерв’юер та ведучий Анатолій Анатоліч розсекретив, який найдорожчий подарунок робив дружині, піарниці Юлі Бойко.

Свого часу шоумен потішив обраницю неабияк коштовним презентом. Як зізнався Анатолій Анатоліч в ефірі радіо «Максимум», найдорожчим його подарунком для дружини був автомобіль. Вартість позашляховика на той час становила 60 тисяч доларів.

«Це був автомобіль, як і всі чоловіки, дарував автомобіль. Коштував 60 тисяч доларів. Це було давно! Класні часи були», — зізнався ведучий.

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Зокрема, Анатолій Анатоліч дарував дружині автомобіль Mercedes-Benz G-Class білого кольору. Такий презент шоумен зробив обраниці 2021 року. Ведучий придбав для коханої автомобіль з нагоди народження сина Ніла, який з’явився на світ в липні 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно інтерв’юер Слава Дьомін зізнався, що купив нове авто за понад 30 тисяч доларів. Шоумен також шокував, що сталося з його старим позашляховиком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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