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Анатолій Анатоліч розсекретив найдорожчий подарунок дружині за 60 тисяч доларів: "Класні часи були"
Ведучий потішив кохану таким коштовним презентом із нагоди особливої події.
Український інтерв’юер та ведучий Анатолій Анатоліч розсекретив, який найдорожчий подарунок робив дружині, піарниці Юлі Бойко.
Свого часу шоумен потішив обраницю неабияк коштовним презентом. Як зізнався Анатолій Анатоліч в ефірі радіо «Максимум», найдорожчим його подарунком для дружини був автомобіль. Вартість позашляховика на той час становила 60 тисяч доларів.
«Це був автомобіль, як і всі чоловіки, дарував автомобіль. Коштував 60 тисяч доларів. Це було давно! Класні часи були», — зізнався ведучий.
Зокрема, Анатолій Анатоліч дарував дружині автомобіль Mercedes-Benz G-Class білого кольору. Такий презент шоумен зробив обраниці 2021 року. Ведучий придбав для коханої автомобіль з нагоди народження сина Ніла, який з’явився на світ в липні 2021 року.
Нагадаємо, нещодавно інтерв’юер Слава Дьомін зізнався, що купив нове авто за понад 30 тисяч доларів. Шоумен також шокував, що сталося з його старим позашляховиком.