Анатолій Анатоліч розсекретив вартість особистої водійки для дітей: "Звучить пафосно"

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Український телеведучий Анатолій Анатоліч зізнався, що їхня родина користується послугами особистої водійки для дітей.

У проєкті "Зірки на колесах" він пояснив, що це не примха, а вимушена необхідність.

За словами шоумена, з дружиною Юлою вони просто фізично не встигають поєднувати роботу й логістику трьох дітей. Родина мешкає під Києвом, доньки Лоліта та Аліса навчаються у Пущі-Водиці, відвідують гуртки на Оболоні, а молодший син Ніл ходить до садочка. Щоб встигати між усіма локаціями, і було вирішено найняти водійку.

Реклама

"Особиста водійка звучить пафосно, але це зовсім не так. Просто самостійно витрачати 2-3 години щодня на розвезення дітей ми не можемо — довелося б відмовитися від роботи", — зазначив Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з сім’єю / © instagram.com/anatoliyanatolich

Послуги такої "автомобільної няні" коштують подружжю близько 30 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч здивував своєю неочікуваною зустріччю з Арнольдом Шварценеггером. Артист розповів, що це було його мрією від дитинства.