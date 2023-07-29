Анатолій Анатоліч серйозно травмувався під час гри у футбол

Шоумен зламав палець на нозі.
Телеведучий Анатолій Анатоліч серйозно травмувався на футбольному полі.
Час від часу шоумен любить провести час за грою в м'яч, однак цього разу матч закінчився не дуже приємною ситуацією. Як розповів Анатоліч у сторіз в Instagram, під час гри він сильно вдарився та травмував ногу. Пізніше виявилося, що у ведучого перелом середнього пальця.
"Зламав палець на футболі. Картина не для слабонервних", - поділився Анатоліч.
На кадрах, які опублікував шоумен, видно, що у перші миті після травмування йому було дуже боляче. Тож одразу ведучому викликали швидку та відвезли до травматології. Підтримати Анатоліча також вирушила його дружина Юлія.
Лікарі оглянули Анатоліча та наклали йому на ногу гіпс. На щастя, шоумен вже почувається краще та продовжує займатися запланованими справами.
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