Анатолій Анатоліч серйозно травмувався під час гри у футбол

Телеведучий Анатолій Анатоліч серйозно травмувався на футбольному полі.

Час від часу шоумен любить провести час за грою в м'яч, однак цього разу матч закінчився не дуже приємною ситуацією. Як розповів Анатоліч у сторіз в Instagram, під час гри він сильно вдарився та травмував ногу. Пізніше виявилося, що у ведучого перелом середнього пальця.

"Зламав палець на футболі. Картина не для слабонервних", - поділився Анатоліч.

Анатолій Анатоліч травмував ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч травмував ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

На кадрах, які опублікував шоумен, видно, що у перші миті після травмування йому було дуже боляче. Тож одразу ведучому викликали швидку та відвезли до травматології. Підтримати Анатоліча також вирушила його дружина Юлія.

Анатолій Анатоліч травмував ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Лікарі оглянули Анатоліча та наклали йому на ногу гіпс. На щастя, шоумен вже почувається краще та продовжує займатися запланованими справами.

Анатолій Анатоліч травмував ногу / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Читайте також: