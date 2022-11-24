Анатолій Анатоліч шокував, як російська ракета у Вишгороді впала поруч з його будинком

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, що російська ракета поцілила просто поруч з його будинком у Вишгороді, Київська область.

Ведучого вдома не було, він перебував з сім'єю у Франції.

"Сім хвилин від мого дому пішки. Дві хвилини на авто. Вишгород", - поділився Анатоліч.

Ведучий також розповів, що у такі моменти йому дуже складно, адже він відчуває, що має бути в Україні. Тож, шоумен пообіцяв, що незабаром повернеться до Києва.

"За кілька днів я буду вдома. Мій Київ, мій Вишгород, тримайтеся. Я розумію, що цієї секунди нічим допомогти не можу, але відчуваю, що маю бути зі своїм містом і своїми людьми. І так постійно. Я мрію побачити свою родину і водночас думаю, як швидше повернутися до Києва. І повірте, тим, хто не вдома, зараз на душі ще складніше і тяжке", - додав ведучий.

Зазначимо, раніше Павло Зібров розповів, російська ракета поцілила у домівку його друга у Вишгороді. Квартира суттєво зруйнована, а товариш артистка перебуває у тяжкому стані у лікарні.

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