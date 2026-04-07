ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Анатолій Анатоліч у перуці публічно висміяв Приходько через її позицію під час війни

Шоумен не лишився байдужим неоднозначних висловлювань співачки й з гумором підколов її.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Анатолій Анатоліч, Анастасія Приходько

Анатолій Анатоліч, Анастасія Приходько

Український шоумен Анатолій Анатоліч гостро висміяв мовну позицію Анастасії Приходько після її нещодавніх заяв про українську мову.

У своєму Instagram шоумен опублікував гумористичне відео, в якому гіперболізував найгучніші висловлювання артистки з її нещодавнього інтерв’ю, де вона виправдовувала використання російської мови й іноді апелювала до віку інтерв’юерки. За словами ведучого, він хотів передати зміст майже двогодинної розмови у хвилинний ролик — і зробив це максимально саркастично.

У кадрі Анатолій Анатоліч для перевтілення одягнув чорну перуку і потролив пояснення Приходько щодо використання російської мови. Зокрема, обіграв її аргумент про те, що вона виросла в російськомовному середовищі, а також ідею про «київський діалект», який нібито відрізняється від російської так само, як британська англійська від американської.

«Дивись, малюк, мені українською важко говорити. Російською ллється пісня, а українською — важко. Я корінна киянка, народилася і прожила в центрі. У мене була лише російська мова. У школі була російська мова і література, була і українська мова, але російською. Російська мова не належить Росії. У нас різний говір. У них: „че, че“, а у нас: „шо, шо“. Це як британська і американська, розумієш, дівчинко. Понаїхали тут і вчать, якою мовою розмовляти», — потролив шоумен виконавицю в її образі.

Після цього ведучий уже від свого імені зауважив, що сам родом із Кривого Рогу, де також довго домінувала російська, однак це не завадило йому перейти на українську. Утім, у відео його «версія Приходько» різко обриває цей аргумент зі словами «д*пі слова не давали», що лише додає сценці сатиричної гостроти.

До слова, у реальному інтерв’ю Анастасія Приходько відстоювала свою позицію дійсно зухвало та прямолінійно, різко засуджуючи тих, хто «розповідає їй, як говорити». Проте все ж місцями співачка «перестрибувала» на українську та зауважувала, що «на шляху до повного переходу на українську, бо до 2014 року навіть писати на ньому не вміла».

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie