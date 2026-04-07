Анатолій Анатоліч у перуці публічно висміяв Приходько через її позицію під час війни

Анатолій Анатоліч, Анастасія Приходько

Реклама

Український шоумен Анатолій Анатоліч гостро висміяв мовну позицію Анастасії Приходько після її нещодавніх заяв про українську мову.

У своєму Instagram шоумен опублікував гумористичне відео, в якому гіперболізував найгучніші висловлювання артистки з її нещодавнього інтерв’ю, де вона виправдовувала використання російської мови й іноді апелювала до віку інтерв’юерки. За словами ведучого, він хотів передати зміст майже двогодинної розмови у хвилинний ролик — і зробив це максимально саркастично.

У кадрі Анатолій Анатоліч для перевтілення одягнув чорну перуку і потролив пояснення Приходько щодо використання російської мови. Зокрема, обіграв її аргумент про те, що вона виросла в російськомовному середовищі, а також ідею про «київський діалект», який нібито відрізняється від російської так само, як британська англійська від американської.

Реклама

«Дивись, малюк, мені українською важко говорити. Російською ллється пісня, а українською — важко. Я корінна киянка, народилася і прожила в центрі. У мене була лише російська мова. У школі була російська мова і література, була і українська мова, але російською. Російська мова не належить Росії. У нас різний говір. У них: „че, че“, а у нас: „шо, шо“. Це як британська і американська, розумієш, дівчинко. Понаїхали тут і вчать, якою мовою розмовляти», — потролив шоумен виконавицю в її образі.

Після цього ведучий уже від свого імені зауважив, що сам родом із Кривого Рогу, де також довго домінувала російська, однак це не завадило йому перейти на українську. Утім, у відео його «версія Приходько» різко обриває цей аргумент зі словами «д*пі слова не давали», що лише додає сценці сатиричної гостроти.

До слова, у реальному інтерв’ю Анастасія Приходько відстоювала свою позицію дійсно зухвало та прямолінійно, різко засуджуючи тих, хто «розповідає їй, як говорити». Проте все ж місцями співачка «перестрибувала» на українську та зауважувала, що «на шляху до повного переходу на українську, бо до 2014 року навіть писати на ньому не вміла».