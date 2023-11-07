Анатолій Анатоліч у США неочікувано провів захід російською мовою та пояснив чому

Український телеведучий Анатолій Анатоліч неочікувано провів благодійний захід у США російською мовою.

Відео, як шоумен спілкується з гостями події російською, активно поширилося в Мережі. Анатоліч прокоментував скандальний ролик. За словами ведучого, він вів Big Money Forum. Анатоліч говорив трьома мовами: українською, російською та англійською. За його словами, це було прохання організаторів, адже гості заходу були з різних країн.

"Це відео записано на Big Money Forum у США, де я був ведучим чотирьох заходів у чотирьох штатах. Івент був на сто відсотків благодійним, всі кошти йшли в UNITED24. Я вів українською, англійською і деякі речі, на прохання організаторів дублював російською, бо в залі були казахи, молдовани, латиші та естонці. І навіть білоруси, і, можливо, колишні росіяни, нині американці", - сказав Анатоліч у коментарі "МУЗВАРу".

Анатолій Анатоліч у США провів захід російською мовою та пояснив чому

Ведучий наголосив, що захід був повністю благодійним, а всі кошти будуть переказані урядовій платформі UNITED24. Також шоумен додав, що всі присутні на Big Money Forum підтримували Україну у війні з Росією, адже їх одразу попередили, що кошти з їхніх квитків підуть на допомогу ЗСУ.

"Кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток — це вже автоматичний донат на дрони для знищення російського окупанта. Я це озвучував не для українців російською мовою, зокрема", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно український співак Кирило Тимошенко зганьбився "жартом" про польську мову та розхвалив російську. Після таких висловлювань на виконавця посипалася хвиля хейту. Музикант вже виправдався за скандальні слова про Польщу та пояснив, що насправді мав на увазі.

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