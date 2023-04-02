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Анатолій Анатоліч висловився про українських блогерів, які не висвітлюють війну у своїх акаунтах

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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570
Час на прочитання
1 хв
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Анатолій Анатоліч висловився про українських блогерів, які не висвітлюють війну у своїх акаунтах

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен обурився такою позицією.

Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився своєю думкою щодо українських блогерів, які не хочу публікувати військовий контент у своїх акаунтах. 

Деякі блогери не хочуть псувати свою статистику чи опинитися в бані через публікації про війну в Україні. На думку Анатоліча, така позиція жахлива. 

У сторіз в Instagram він написав про те, що часто отримує коментарі, що в нього "негармонійний профіль" та багато зайвих дописів. Втім сам Анатоліч вважає, що мусить підіймати важливі теми на своїй сторінці. 

"Мені нещодавно сказали що мій Instagram не естетичний. Типу не в одному стилі і т.д. Так. Це правда. Але це мої емоції і я не буду підлаштовувати Instagram, під якусь там стилістику, щоб було більше реклами, тощо", - сказав шоумен. 

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатоліч вважає, що люди з великою аудиторією навпаки мають говорити про війну, щоб якомога більше користувачів бачили правду про події. 

"Якщо хтось з українських блогерів не постить інформацію про важливе зараз, то це повна шляпа. Типу, не буду постити щось, бо це вибивається зі стилю сторінку. Фу, яка хрінь", - висловився Анатоліч. 

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Дата публікації
Перегляди
570
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