Анатолій Анатоліч висловився про українських блогерів, які не висвітлюють війну у своїх акаунтах

Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився своєю думкою щодо українських блогерів, які не хочу публікувати військовий контент у своїх акаунтах.

Деякі блогери не хочуть псувати свою статистику чи опинитися в бані через публікації про війну в Україні. На думку Анатоліча, така позиція жахлива.

У сторіз в Instagram він написав про те, що часто отримує коментарі, що в нього "негармонійний профіль" та багато зайвих дописів. Втім сам Анатоліч вважає, що мусить підіймати важливі теми на своїй сторінці.

"Мені нещодавно сказали що мій Instagram не естетичний. Типу не в одному стилі і т.д. Так. Це правда. Але це мої емоції і я не буду підлаштовувати Instagram, під якусь там стилістику, щоб було більше реклами, тощо", - сказав шоумен.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатоліч вважає, що люди з великою аудиторією навпаки мають говорити про війну, щоб якомога більше користувачів бачили правду про події.