Анатолій Анатоліч висловився про відносини з Винником, з яким товаришував до війни: "Мені шкода"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на поведінку скандального співака Олега Винника.

Так, інтерв'юер зізнається, що до початку повномасштабного вторгнення вони товаришували. Втім, після виїзду Винника за кордон Анатолій розірвав з ним зв'язки та не підтримує його позицію. На думку знаменитості, співак живе поза контекстом і раніше навіть не намагався виправитися.

"У нас з ним були нормальні стосунки, коли він жив в Україні. Мені шкода, що він не повернувся у важливий момент. Я розумію настрої суспільства, і я їх підтримую, але в якийсь момент такі люди як Олег Винник не зрозуміли контекст і протупили, а потім не змогли собі і суспільству зізнатися, що набокопорили", - зазначив ведучий на власному каналі "Зе Інтерв'юер".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Окрім того, Анатолій висловився про репера і продюсера Потапа, який також виїхав з України. Ведучий переконаний, що знаменитість намагається перечекати війну й має намір після перемоги повернутися до України нібито нічого не сталося.

"Іноді буває, що не сказав кому щось, а потім воно накрутилося, і ти такий: "Ну не сказав, протупив, воно якось саме розрулиться". Так думає Потап, до речі. У мене таке відчуття, що він думає: "Зараз п*п*зд*ть і потім все буде нормально", - додав шоумен.

Потап

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула гнівно розніс блогера Олександра Волошина, який втік з України й пояснив свою позицію.

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