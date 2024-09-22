Анатолій Анатоліч виїхав за кордон з доньками й розкрив причину: "Можу виїжджати"

Шоумен зізнався, що скоро повернеться до України.
Український ведучий Анатолій Анатоліч неочікувано показався за кордоном.
У своєму Instagram знаменитість повідомив, що виїхав до Великої Британії з двома старшими доньками. Як говорить Анатолій, вони будуть у Лондоні протягом декількох днів вирішувати особисті справи. А після цього він повернеться додому в Україну.
"На день опинилися в одному з найкрасивіших міст світ. Після Києва, звичайно. Виїхав на 4 дні. Два з половиною з яких дорога. І у справах з дівчатами. В понеділок вже буду вдома, точніше на Польському кордоні, а у вівторок вже точно вдома", - написав ведучий.
До слова, Анатолій Анатоліч перетнув кордон легально, бо є багатодітним батьком. Однак, він не приховує, що його все одно непокоять моральні принципи.
"Давно не був за кордоном, і хоч можу виїжджати за законом, але якось морально не можу собі дозволити це робити для подорожей", - пояснив Анатоліч.
Тим не менш, сімейство вже прогулялося вуличками Лондону, пофотографувалося біля цікавих пам'яток і насолодилося місцевими атмосферними шоу просто неба.
Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч прокоментував втечу за кордон зіркового кума, скандального танцівника Влада Ями.
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