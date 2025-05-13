Анатолій Анатоліч виїхав з України під час війни та розсекретив свою важливу місію

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Український ведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч розповів про свою важливу поїздку за кордон під час війни.

У фотоблогу зірка повідомив, що нещодавно прилетів до США на декілька днів. Анатолій поділився, що там він опинився неспроста, а з групою підлітків, які втратили батька під час повномасштабного вторгнення. Тож шоумен на декілька днів став їхнім куратором, щоб дозволити новому поколінню відволіктися від жахливих втрат і вселити віру у світле майбутнє, попри все. Група вже має план відвідати низку культових місць.

Анатолій Анатоліч з групою підлітків полетів до США / © instagram.com/anatoliyanatolich

"Я в США. На декілька днів я вирушив за кордон разом із фондом "Діти Героїв". Ми повезли до Бостона шістьох неймовірно талановитих українських дітей. Кожна із них пережила, мабуть, найстрашнішу втрату в своєму житті — втрату тата через Велику війну. Але життя триває. І треба не здаватися і рухатися вперед… Наша мета — показати цим дітям, що майбутнє може бути світлим і неймовірним. Ми відвідаємо Гарвард, Єль, Массачусетський технологічний інститут. Тут вони знайомляться з професорами, кампусами, американсько-українською діаспорою, вчителями, які мають українське коріння", - написав шоумен.

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Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч порівняв себе 28-річного та 40-річного на фото й здивував помітними змінами зовнішності.