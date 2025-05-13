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Анатолій Анатоліч виїхав з України під час війни та розсекретив свою важливу місію
Ведучий зізнався, скільки часу проведе за кордоном.
Український ведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч розповів про свою важливу поїздку за кордон під час війни.
У фотоблогу зірка повідомив, що нещодавно прилетів до США на декілька днів. Анатолій поділився, що там він опинився неспроста, а з групою підлітків, які втратили батька під час повномасштабного вторгнення. Тож шоумен на декілька днів став їхнім куратором, щоб дозволити новому поколінню відволіктися від жахливих втрат і вселити віру у світле майбутнє, попри все. Група вже має план відвідати низку культових місць.
"Я в США. На декілька днів я вирушив за кордон разом із фондом "Діти Героїв". Ми повезли до Бостона шістьох неймовірно талановитих українських дітей. Кожна із них пережила, мабуть, найстрашнішу втрату в своєму житті — втрату тата через Велику війну. Але життя триває. І треба не здаватися і рухатися вперед… Наша мета — показати цим дітям, що майбутнє може бути світлим і неймовірним. Ми відвідаємо Гарвард, Єль, Массачусетський технологічний інститут. Тут вони знайомляться з професорами, кампусами, американсько-українською діаспорою, вчителями, які мають українське коріння", - написав шоумен.
Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч порівняв себе 28-річного та 40-річного на фото й здивував помітними змінами зовнішності.