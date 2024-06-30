Анатолій Анатоліч з родиною опинився в епіцентрі вибуху неподалік Києва: "Ми впали на асфальт"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч разом з дружиною Юлією і синочком Нілом опинилися в епіцентрі вибуху.

Так, сьогодні, 30 червня, держава-терористка РФ завдала удару по столиці крилатими ракетами. У цей час родина шоумена перебувала на Київщині. У фотоблогу подружжя показало наслідки і зазначило, що у момент падіння уламків від шоку та страху вони впали додолу. Через деякий час вони побачили пораненого чоловіка, якого вже рятували медики. На місце також прибула поліція.

"Рашисти не перестають вбивати мирних людей. Звичайний вихідний. 30 червня 2024. Застосовано 2 ракети Р-500 ("Іскандер"). Уламки впали просто біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги трусяться. Чоловіка рятують на наших очах. Не ігноруйте тривоги", - написала дружина ведучого.

Анатолій Анатоліч з родиною показали, як пережили російську атаку на Київ

За словами Анатолія, вибух було чутно зовсім близько, проте, на щастя, з ними все добре. Вони якомога швидше дісталися машини й поїхали у безпечне місце. Тим не менш, Юлія зізналася, що пережила сильний стрес і показала тремор ніг.

"Щойно лягали на асфальт, так гучно було. Біля нас поранило людину. Наскільки я зрозумів, уламком збитої ракети. Але у нас все добре. Бухнуло в кількох кілометрах від нас. Сподіваюся, у вас все добре. Це капець", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно українська дизайнерка Юлія Магдич шокувала, як окупанти влучили трьома ворожими снарядами у будинок її батьків.

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