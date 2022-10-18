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Анатолій Анатоліч заявив, що зробить усе, аби Стужук та інші зірки-зрадники не повернулися до України

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Анатолій Анатоліч заявив, що зробить усе, аби Стужук та інші зірки-зрадники не повернулися до України

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведучий закликає ігнорувати усіх зірок-зрадників.

Шоумен Анатолій Анатоліч несподівано заговорив про скандальну блогерку Софію Стужук та заявив, що особисто посприяє тому, аби вона не змогла повернутися в Україну. 

У сторіз в Instagram телеведучий відреагував на нещодавню заяву блогерки про те, що масовані ракетні обстріли України минулого тижня це наслідки "енергії" після вибуху на Кримському мосту. 

"Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям чи руйнуванням в інших. Значить, ви не за мир точно",
– написала Стужук.

Такі слова Софії обурили користувачів Мережі та викликали хвилю хейту у бік зрадниці. Анатолій Анатоліч вважає, що тепер за свої висловлювання проросійська блогерка та всі інші зірки-зрадниці мають поплатитися. 

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Якщо Софія Стужук, Регіна Тодоренко, Жанна Бадоєва, Анна Сєдакова, якщо хтось з цього непотребу вирішить повернутися до України після нашої перемоги, я буду особисто робити все, щоб вони покинули якомога швидше цю країну. Я вам зараз офіційно про це заявляю. Можете їм передати це миле відео біля київських дерев", - заявив телеведучий.

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Також шоумен пожалкував про те, що не стояв поруч із людьми із плакатами, коли вони ігнорували концерти Басти в Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
1583
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