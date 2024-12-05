Анатолій Анатоліч здивував, скільки на місяць витрачає на багатодітну сім'ю і що йому приносить дохід

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч розсекретив, скільки коштів витрачає на багатодітну сім'ю та що саме йому приносить дохід.

Шоумен є батьком трьох дітей. Тож, коштів на базові потреби необхідно чимало. Як зізнався Анатолій Анатоліч в інтерв'ю Славі Дьоміну, щомісяця в нього йде близько 200 тисяч гривень. В цьому суму потрапляють витрати на школу, садочок, водіїв, будинок і так далі.

"У мене обов'язкові платежі – майже 200 тисяч доларів. Це школи, садочки, водії, будинок. Купа всього. Тому мені треба заробляти трішки більше, щоб в мене лишалося на щось", - поділився ведучий.

Анатолій Анатоліч із родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Наразі Анатолій Анатоліч заробляє завдяки рекламі в Instagram та YouTube. Також час від часу його запрошують вести різни заходи. Гонорар ведучого складає 4-5 тисяч доларів, однак такі івенти відбуваються нечасто.

"Зараз мій гонорар (ведучого – прим. ред.) – 4-5 тисяч доларів. Зараз не скажу, що постійно працюю. Може, дві події на місяць. Заробляю з реклами в Instagram, YouTube то приносить кошти, то ні, монетизація є", - поділився шоумен.

Однак Анатолій Анатоліч у майбутньому планує трішки від цього відійти та відрити власний бізнес. Шоумен хоче вчини так, аби вже не його обличчя приносило йому дохід. Анатолій Анатоліч переконаний, що так забезпечить собі стабільний заробіток.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Треба якийсь бізнес відкривати, поки що його немає. У мене просто немає на це часу. Я настільки зав'язаний у щоденній метушні, що я не можу знайти час, щоб щось спробувати нове. Я б хотів у певний момент трансформувати свою роботу закадрово", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно видання Forbes назвало, скільки легкоатлетка Ярослава Магучіх заробила за рік. Також стало відомо, що саме спортсменці приносить дохід.

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