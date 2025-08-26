Анатолій Анатоліч здивував неочікуваною зустріччю зі Шварценеггером у США

Анатолій Анатоліч і Арнольд Шварцнеггер

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч поділився несподіваною зустріччю у своєму відрядженні до США.

Прогулюючись набережною, він випадково зустрів легендарного актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, який їхав вулицею на велосипеді.

Хоч Анатоліч знав, що голлівудська зірка мешкає неподалік, все ж не очікував такої зустрічі. Він зізнався, що побачене повернуло його у дитинство, коли в однокімнатній квартирі в Кривому Розі він дивився на плакат із зіркою та навіть не мріяв, що колись зустріне його на власні очі.

Сторіз Анатолія Анатоліча / © instagram.com/anatoliyanatolich

"Це щось, що повернуло мене в часи, коли я дивився на плакат зі Шварценеггером в однокімнатній хрущовці в Кривому Розі. І як би я хотів сказати зараз тому хлопчику, що ти його обовʼязково побачиш колись років за 25-30", — написав артист.

Телеведучий зазначив, що ця мить була здійсненням неймовірної мрії і що для нього це має неабияке значення.

