Анатолій Анатоліч зіграє весілля з дружиною після 15 років шлюбу і розкрив, яким воно буде

Також шоумен зізнався, коли саме вони з коханою планують влаштувати свято.

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч зізнався, що після 15 років шлюбу зіграє весілля з дружиною Юлою.

Так, пара не влаштовувала гучних святкувань з нагоди нового статусу в їхньому особистому житті. Ба більше, закохані особливо й не планувати укладати шлюб. Проте, аби уникнути бюрократичних питань і щоб в дітей і батька було одне прізвище, Юла та Анатоліч одружилися. А от саме весілля вони не святкували, замість цього полетіли до Парижа насолоджуватися компанією одне одного.

"Ми до одруження ставилися як до формальності. Ми це обговорювали в контексті, що потім буде юридично складно з прізвищем у дітей. Бюрократія була однією з причин, чому ми вирішили одружитися. Як би це дивно не звучало. Вона натякнула – завагітніла. Це був натяк. Насправді без жартів, ми до цього свідомо підійшли. До першої, до другої, навіть до третьої дитини. Це кожен раз був підготовлений процес. Але у нас такого "а давай одружимось" не було. Не було, до речі, весілля. Ми розписалися і того ж дня вилетіли до Парижа", - розповів шоумен в коментарі "Люкс ФМ".

Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою / Фото: instagram.com/yulattt

Щоправда, подружжя таки планує влаштувати весілля. Однак це станеться вже після завершення війни в Україні. Юла та Анатолій Анатоліч організують весілля в європейському стилі в колі найближчий з танцями та ігристими напоями.

"Ми це зробимо трішки пізніше. Після закінчення війни, після нашої перемоги. Весілля уявляю таким милим, з друзями, з танцями, милою сукнею. Можливо, не таке прям суперкласичне, ближче до європейського. Всі б зібралися, випивали, танцювали", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно фехтувальниця Ольга Харлан розсекретила дату свого весілля з чоловіком-іноземцем. Також спортсменка розповіла, яким буде свято.

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