Анатолій Анатоліч зізнався, чи відчуває провину за те, що не на фронті

Український телеведучий Анатолій Анатоліч, який нещодавно провів благодійний захід російською, пояснив, чи відчуває провину за те, що не взяв до рук зброю.

Шоумен відверто зізнався, що його переслідує відчуття провини. Однак, за словами Анатолія Анатоліча, для нього це додатковий стимул ще більше діяти у тилу.

"Завжди є таке відчуття провини. З іншого боку це відчуття стимулює донатити, щось робити й у підсумку мати результат", - пояснив інтерв'юер у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Також зірка додав, що у майбутньому звертатиметься до психолога, адже зараз стан його психологічного здоров'я не зовсім у нормі. До того ж шоумен розповів, що часом він стомлюється. Втім, вважає, що недоречно на це скаржитися тим, хто зараз не на фронті.

"Потім буду розбиратися з точки зору психології. Навіть не втомився, а трішки проблеми з головою, на жаль, як і у всіх", - поділився Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Відновлюватися виснаженій знаменитості допомагає його родина.

Нагадаємо, що нещодавно на фронті загинув 71-річний учасник відомого кулінарного шоу Микола Молоков. Він був інструктором з бойової справи у складі білоруського полку імені Кастуся Калиновського.

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