Анатолій Анатоліч жорстко розніс зрадницю Повалій у новому відео російських пропагандистів

Анатолій Анатоліч і Таїсія Повалій

Реклама

Український ведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч висміяв співачку-зрадницю Таїсію Повалій, яка продовжує з’являтися у пропагандистських російських проєктах.

В одному з нових роликів, який поширюють кремлівські медіа, Анатоліч іронічно "коментує" появу Повалій, що вже багато років живе та виступає в Росії, попри повномасштабну війну: "Таїсія Повалій ще нічого не відповіла, а вже йде на х*й, — починає ведучий, після чого додає, — Єдине, що я знаю — ти точно не наша, бо гівно не тоне, Тая".

У своїй публікації в Instagram Анатоліч продовжує у своєму фірмовому саркастичному стилі висміювати радянські кліше. Ними росіяни користуються, жартуючи про "борщ, сало і Волгу".

Реклама

Анатолій Анатоліч і Таїсія Повалій

"Не чіпай наш борщ, бл*ха!", — вигукує він, реагуючи на типові пропагандистські фрази про "російський суп" і "спільну культуру".

Зазначимо, що Таїсія Повалій від 2014 року активно виступає на російських сценах, підтримує кремлівські свята та жодного разу не засудила війну проти України. Після 24 лютого 2022 року її позиція не змінилася — співачка залишилася в Росії та почала відкрито підтримувати кремлівську пропаганду. У жовтні 2022 року Повалій внесли до санкційного списку України, а восени 2024-го у неї конфіскували майно на користь держави.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Білоножко різко висловилася про Таїсію Повалій та інших артистів, які під час війни залишилися в Росії. Співачка пояснила, чому, на її думку, вони зробили такий вибір і що ними насправді керує.