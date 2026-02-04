Анатолій Анатоліч жорстко відреагував на скандал із Петром Чорним: "Це кидає тінь на всю індустрію"

Анатолій Анатоліч і Петро Чорний / © facebook.com/petro.cornij.773298

Український ведучий Анатолій Анатоліч різко висловився щодо резонансного скандалу навколо співака Петра Чорного.

Як відомо, журналісти Bihus.info провели розслідування й запідозрили артиста зі схемою незаконного вивезення чоловіків за кордон під час воєнного стану. За словами Анатоліча, він вирішив не мовчати, адже подібні історії шкодять репутації всього творчого середовища. Ведучий наголосив, що багато артистів, музикантів і ведучих легально виїжджають за кордон із концертами та благодійними місіями, і такі випадки ставлять під сумнів чесну роботу більшості з індустрії.

Анатоліч також зауважив, що сам має законні підстави для виїзду за кордон як багатодітний батько, однак не використовує це у власних інтересах для відпочинку. Схему, про яку йдеться у розслідуванні, ведучий назвав цинічною та неприйнятною. На його думку, якщо інформація про фінансову вигоду підтвердиться, гучний інцидент має отримати правову оцінку.

Петро Чорний / © facebook.com/petro.cornij.773298

«Це кидає тінь на всю індустрію, бо величезна кількість артистів, танцюристів, ведучих їздять за кордон на різні концерти. Наприклад, я можу виїжджати за кордон як багатодітний батько, але не користуюся цим заради відпочинку. Схема тупорила — у мене нуль розуміння. Я вважаю це огидним. Мені здається, що якщо Петя на цьому заробляв, то це взагалі підсудна має бути справа», — підкреслив ведучий на своєму YouTube-каналі.

Петро Чорний скандал з виїздом чоловіків — що відомо

За даними розслідування Bihus.Info, співак Петро Чорний може бути причетним до незаконного виїзду за кордон щонайменше п’ятьох українських чоловіків, яких оформлювали як музикантів його колективу нібито для благодійних концертів.

Журналісти стверджують, що знайомий артиста Сергій Матусов від червня 2025-го по січень 2026 року кілька разів звертався до КМВА за дозволами на виїзд, при цьому склад «артистів» змінювався, а ім’я Чорного фігурувало постійно. Частина чоловіків після поїздок за кордон до України не поверталася.

Петро Чорний / © facebook.com/petro.cornij.773298

Деякі фігуранти підтвердили журналістам факт перетину кордону як учасники колективу, а один із них заявив, що заплатив за це близько п’яти тисяч доларів. Сам Петро Чорний у коментарі відмовився детально відповідати на звинувачення, відреагувавши емоційно та різко. У відповідь журналістам зірка не дав чіткого роз’яснення, а лише з гнівом зазначив: «Хто тебе послав? Напевно, той чорт, який не може поділити з Матусовим кеш (гроші — прим. ред.). Закрийте рот, коли Петро Чорний говорить».

