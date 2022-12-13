Анатолій Анатоліч зробив особливе татуювання, яке присвятив родині

Шоумен показав зворушливий малюнок на тілі.
Телеведучий Анатолій Анатоліч похизувався новим татуюванням, яке присвятив дружині та дітям.
Шоумен наважився на ще одне тату на своєму тілі та вирішив зробити його особливим. У сторіз в Instagram Анатоліч розповів, що набив на своєму тілі напис "ЛЮНА".
"Давно нічого не робив...ЛЮНА. Розповісти, що це означає, чи хтось вже зрозумів?" - підписав кадри з татусалону Анатоліч.
Виявилося, що напис - це перші букви імен трьох дітей та дружини телеведучого.
"Я попросив Лолу, Юлу, Алісу та навіть Ніла (йому допомогли, але він обирав олівець) написати по одній літері. Перші літери свого імені", - поділився Анатолій.
Зазначимо, що зараз родина телеведучого перебуває у Франції, куди вони виїхали через повномасштабну війну в Україні. В свою чергу, Анатолій Анатоліч повернувся до України.
Читайте також: