Анатолій Анатоліч зробив особливе татуювання, яке присвятив родині

Телеведучий Анатолій Анатоліч похизувався новим татуюванням, яке присвятив дружині та дітям.

Шоумен наважився на ще одне тату на своєму тілі та вирішив зробити його особливим. У сторіз в Instagram Анатоліч розповів, що набив на своєму тілі напис "ЛЮНА".

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Давно нічого не робив...ЛЮНА. Розповісти, що це означає, чи хтось вже зрозумів?" - підписав кадри з татусалону Анатоліч.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Виявилося, що напис - це перші букви імен трьох дітей та дружини телеведучого.

"Я попросив Лолу, Юлу, Алісу та навіть Ніла (йому допомогли, але він обирав олівець) написати по одній літері. Перші літери свого імені", - поділився Анатолій.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зазначимо, що зараз родина телеведучого перебуває у Франції, куди вони виїхали через повномасштабну війну в Україні. В свою чергу, Анатолій Анатоліч повернувся до України.

Читайте також: