Анатолія Анатоліча нахабно пограбували у Парижі: "Чому я такий лох"

Ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч на декілька днів приїхав до дружини та дітям, які живуть в Парижі.

Знаменитість вирішив зробити рідним сюрприз, то не попередив про свій приїзд, тому Юла не зустріла чоловіка з аеропорту.

Натомість Анатолій Анатоліч скористався метро. Утім, поїздка була не з успішних. Ведучого нахабно обікрали – витягнули гаманець, у якому були платіжні картки та водійське посвідчення.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я вирішив зробити сюрприз: приїхав до своїх малих на свій день народження на п'ять днів. І в мене у метро вкрали гаманець. У гаманці були картки, мої права, гаманець сам дуже цінний. Чому я такий лох? От чому, якщо вкрали то лох? Не знаю, напевно, що лох!" – обурився Анатоліч.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий говорить, що й сам не зрозумів, коли це трапилося. Утім, Анатолій здогадується, що гаманець у нього вкрали в метро. Ба більше, крадій встиг помітити пароль від банківської карти, коли знаменитість платив за проїзд. Тому злодій встиг навіть зняти готівку. Та Анатоліч швидко все заблокував та написав у поліції заяву.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я спустився в метро, що купити квиток, він коштує 1,90 євро. У метро не можна оплатити Apple Pay, Google Pay, як у нас. Тут у Парижі все допотопно. Потрібно вставити картку і вести PIN-код. І там так багато людей насправді. От я вставив картку, ввів PIN-код і спустився в метро, і вже хвилин за 7-8 мені прийшло повідомлення про те, що зняли з моєї картки 260 євро", - поділився знаменитість.

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