Анде Тан показався з 8-річною донькою від ексдружини і здивував її незвичайними досягненнями

Український дизайнер і модельєр Андре Тан ретельно приховує свою 8-річну доньку від ексдружини, підприємниці Аліни Харечко, але з нагоди важливого свята він зробив виняток.

Так, 16 червня в Україні святкують День батька. Тож, Андре Тан присвятив донечці допис з нагоди свята. Зокрема, дизайнер показав рідкісні кадри з 8-річною Софією. Щоправда, обличчя дівчинки знаменитість не квапиться показувати.

Натомість шоумен висловився про своє батьківство і поділився, як донечка змінила його. Зокрема, Андре вважає, що поява дитини в його житті – це найкраще, що з ним сталося. Завдяки донечці дизайнер розвивається та щодня стає кращим, аби бути гарним прикладом та опорою.

Андре Тан із донькоою / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Батьківство — найкраще, що сталося зі мною у житті. Батьківство змінило мене на 180 градусів та дало неймовірний поштовх, бажання розвиватися та ставити кращим. Кращим для неї, для моєї донечки…Це така рушійна сила, коли ти знаєш, що тепер ти відповідальний ще за одну людину на цій землі і хочеш дати їй все! І я дам!" – зазначив дизайнер.

Андре Тан також публічно звернувся до донечки. Знаменитість наголосив, що зробить все можливе, аби Софійка була щасливою та мала все необхідне. Також дизайнер поділився, що не втомлюватиметься радіти досягненням та захопленням дівчинки. До речі, Софійка бере участь у чемпіонатах із бальних танців та комп'ютерних іграх.

Донька Андре Тана / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Донечко, я обожнюю, коли ти пишаєшся своїми досягненнями, коли ти так щиро радієш участі у чемпіонатах з бальних танців та комп'ютерних іграх. А коли ти просиш мене пошити тобі соту рожеву сукню для тебе, яка вже не вміщається у шафу, моє серце тане. Так, я не ідеальний батько, але я дуже сильно люблю і зроблю все, щоб ти відчувала цю мою любов! І моя найбільша мрія, щоб ти була найщасливішою дівчинкою на землі і жила під мирним та чистим небом", - звернувся до доньки дизайнер.

Нагадаємо, нещодавно співачка Євгенія Власова вперше за тривалий час заговорила про свою доньку. Виконавиця пояснила, чому приховує 19-річну Ніну, та зізналась, де вона зараз перебуває.

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