Андре Тан гнівно звернувся до українців, які знецінюють вітчизняних виробників: "Якого біса?"

Український дизайнер і модельєр Андре Тан різко розкритикував українців, які надають перевагу іноземним брендам замість українських.

У своєму фотоблогу дизайнер надав розголос проблемі, яка дуже турбує його в останній час. Зокрема, розповів, що деякі українці не замислюються про те, що купуючи одяг світових брендів, вони спонсорують чужу економіку, коли власна вкрай потребує змін. І за приклад взяв країни Європи, які здебільшого ходять на шопінг до вітчизняних виробників.

"Зараз пішла хвиля хейту на адресу українських брендів. Пряма цитата: "Українські бренди охр*н*ли, що вони з себе вдають?" І як вам воно? Приємніше віддавати останні гроші світовому мас-маркету, у якого й так все добре? Їм ні холодно, ні жарко від ваших грошей. Про що я зараз: іспанець завжди купить у іспанця, француз – у француза, італієць – у італійця, тому що вірять в те, що краще своїх же своїм не зроблять, підтримують й роблять внесок у власну економіку! А ми чим гірші? Якого біса ми повинні спонсорувати чужу економіку на шкоду власній, обираючи не свого виробника?", - наголосив знаменитість.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Тож, Андре закликав купувати виключно українське й тим самим покращувати економіку України:

"Ми всі розуміємо, що, купуючи український продукт, ми підтримуємо ЗСУ (кожен бренд, який поважає себе, співпрацює з благодійними фондами й перераховує частину коштів на потреби армії); розвиваємо економіку (податки з продажу йдуть на утримання шкіл, садків, доріг тощо); створюємо робочі місця (українські бренди забезпечують роботою сотні тисяч людей). Тобто, таким чином, ви донатите самі собі! Ми підтримуємо самі себе!", - пояснив дизайнер.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан зізнався, як путіністка Таїсія Повалій нахабно поцупила сукню його бренду.

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