Андре Тан показав миле фото з донькою від ексдружини і ніжно привітав її з 10-річчям

Український дизайнер Андре Тан повідомив про важливе свято в його родині.

Донька знаменитості, яку йому народила ексдружина, підприємниця Аліна Харечко, святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у Софії повноцінний ювілей. Дівчинці виповнюється вже 10 років. Тож, Андре Тан, який зазвичай приховує доньку від сторонніх очей, зробив виняток і показав їхнє спільне рідкісне фото. На знімку щасливий татусь тримав Софію на плечі, а позаду них красувався напис із повітряних кульок - Happy Birthday.

"Тобі вже 10… І в мене не вкладається в голові, як швидко промайнув цей час. Здається, ще вчора я тримав тебе на руках уперше й навіть не розумів, що моє життя вже ніколи не буде колишнім", - звернувся до доньки дизайнер.

Адре Тан говорить, що Софія росте неабияк різносторонньою. Дівчинка програмує, займається бальними танцями, відвідує курси з шиття та вміє випікати смачне печиво. Дизайнер неабияк пишається успіхами доньки. Андре Тан бажає Софії віднайти свій шлях, а він тим часом буде її опорою та підтримкою.

"Моя Софіє, я хочу побажати тобі найважливішого - щоб ти знайшла свій власний шлях. Щоб у ньому було щастя, радість і внутрішня свобода. Я ніколи не буду наполягати, ким тобі бути — програмісткою, танцівницею, дизайнеркою чи кимось зовсім іншим. Бо це твоє життя, твій вибір і твоя історія. А я завжди буду поруч. Твоєю опорою, твоїм тилом, твоєю любов'ю, яка не має меж", - додав дизайнер.

