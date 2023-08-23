Андре Тан показав рідкісні фото зі своєю донькою і привітав її з 8-річчям

Зірковий батько показав, як із донькою відсвяткував її день народження.
Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками рідкісними фото зі своєю донькою Софією.
На сторінці в Instagram зірковий батько розмістив серію знімків, на яких зображений зі своєю дитиною. Також дизайнер повідомив, що його донька відсвяткувала 8-річчя, і показав, як вони разом з Софійкою провели цей день.
Батько з донькою прогулялися містом, іменинниця з'їла святковий торт, отримала багато подарунків і кульку у вигляді цифри вісім. Окрім того, Андре Тан залишив зворушливі вітальні слова на честь дня народження доньки.
"З днем народження, моє щастя, моя маленька, кохана донечко! Я пам'ятаю кожну хвилину того дня, коли ти з'явилася на світ. Ти навіть не уявляєш, скільки нових емоцій, кольорів і радості ти мені подарувала. І ось тобі вже 8 років. Мені не вистачає слів, щоб описати всю ту любов, яку я відчуваю до тебе. Спочатку ти була такою сором'язливою, але сьогодні ти вже біжиш знайомитися з усіма першою, з радістю виступаєш на сцені і мрієш про власну пекарню", - розповів про доньку Андре Тан.
Нагадаємо, що Софійка - донька Андре Тана від його ексдружини, підприємниці Аліни Харечко. Подружжя було разом протягом дев'яти років. Проте в травні 2021 року Тан оголосив, що вони з Харечко ухвалили рішення розійтися.
Тоді Андре Тан також додав, що причиною їхнього розлучення стали дизайнерські амбіції Аліни.
Читайте також:
- Відома українська ведуча з розбитим обличчям та зламаною рукою шокувала, що з нею сталося
- Відомий український співак вперше став батьком і показав фото сина
- Блогерка Верба у бікіні показала соковиту фігуру та палкі поцілунки з бойфрендом під водоспадом
- Софія Ротару неочікувано звернулася до українців в День прапора України
- Навколо фестивалю у Польщі вибухнув скандал через спонсорів-росіян: "Океан Ельзи" та інші відмовилися від участі