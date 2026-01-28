Андре Тан показав свій знищений вщент магазин у Херсоні після ворожого "прильоту"

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Український дизайнер Андре Тан повідомив про ворожий «приліт» по його магазину в Херсоні.

Про це знаменитість розповів у своєму Instagram. Ще на початку повномасштабної війни, коли Херсон окупували росіяни, вони повністю розграбували магазин. Як говорить дизайнер, заклад був зачинений і чекав на свій час, щоб знову відчинити двері для клієнтів. Проте вранці 28 січня окупанти повністю знищили магазин.

Андре Тан повідомив, що заклад постраждав від ворожого «прильоту». Магазин внаслідок цього спалено вщент. Дизайнер уже показав відповідні кадри.

Реклама

Знищений магазин Андре Тана в Херсоні / © instagram.com/andre_tan_official

«Дуже боляче, бо це ніколи не було просто бізнесом, це завжди було про людей. Про тих, для кого ми створювали красу, сенси, натхнення. Про команду, яка день за днем вкладала в цю справу свою душу. Але в мене є розуміння — вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо!» — прокоментував дизайнер.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова під час обстрілу Києва опинилася в епіцентрі вибухів. Поруч із будинком знаменитості падали уламки збитих ворожих дронів.