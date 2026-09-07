Андре Тан показався з ексдружиною та заговорив про їхній 10-річний шлюб і спільну доньку

Андре Тан із колишньою дружиною / © instagram.com/alina_kharechko

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Відомий український дизайнер і стиліст Андре Тан показався з колишньою дружиною Аліною Харечко і згадав їхній 10-річний шлюб та спільну доньку.

Зокрема, знаменитість присвятив допис ексобраниці. Річ у тім, 7 вересня Аліна Харечко святкує день народження. Тож, дизайнер публічно привітав її з особливою датою. Знаменитість згадав їхній шлюб. Пара прожила разом 10 років. Андре Тан неабияк вдячний Аліні за час, проведений разом, за турботу, неймовірну підтримку та затишок. Хоч їхня романтична історія й добігла кінця, але теплі стосунки залишились, просто набули іншої форми.

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«Я безмежно вдячний нам обом за те, що, незважаючи на всі випробування, образи та життєві перипетії, ми знайшли в собі мудрість і сили залишитися друзями. Не викреслити одне одного з життя, а зберегти повагу, тепло й усе хороше, що колись нас об’єднало», — звернувся до ексдружини дизайнер.

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Андре Тан із колишньою дружиною / © instagram.com/andre_tan_official

Стиліст неабияк вдячний колишній обраниці за їхню спільну доньку Софію, якій виповнилось 11 років. Андре Тан говорить, що дитина — це плід їхнього кохання і найбільше щастя, яке тільки можна уявити. Дизайнеру подобається разом із колишньою дружиною спостерігати за тим, як Софія росте, дорослішає, досягає успіхів.

«Я вже бачу, як років через п’ятнадцять ми сидітимемо на весіллі нашої доньки, плакатимемо від щастя і згадуватимемо, як колись по черзі вставали до маленької Соні ночами, коли в неї були коліки й болів животик. Як були молодими, втомленими, іноді розгубленими, але такими щасливими», — говорить дизайнер.

Андре Тан із колишньою дружиною / © instagram.com/andre_tan_official

Наостанок Андре Тан побажав Аліні Харечко безмежного щастя та хороших людей поруч, а також щоб життя тішило лише яскравими фарбами та приємними моментами, а він, своєю чергою, підтримуватиме її і не припинятиме дякувати долі, що колись звела їх.

«З днем народження, Аліно! І знай, що б не відбувалося в нашому житті, я завжди буду вдячний долі за те, що колись у ній з’явилася ти», — підсумував стиліст.

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Андре Тан із колишньою дружиною / © instagram.com/andre_tan_official

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