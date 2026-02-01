Андре Тан повідомив про важку втрату бабусі й показав рідкісні фото з нею: "Війна вбила її"

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Відомий український дизайнер і стиліст Андре Тан поділився трагічною звісткою — з життя пішла його бабуся.

Про втрату близької людини він розповів у своєму Instagram, зізнавшись, що досі не може усвідомити реальність того, що сталося. За словами Андре Тана, це вже не перша втрата в його родині за час повномасштабної війни. На початку вторгнення він попрощався з дідусем і бабусею, а тепер війна забрала ще одну рідну людину.

Дизайнер зазначив, що його бабуся пережила Другу світову війну та перебувала в концтаборі, однак у похилому віці вдруге пройти через ще одну повномасштабну війну, розв’язану Росією, виявилося для неї непосильним випробуванням.

Андре Тан з бабусею / © instagram.com/andre_tan_official

«Сьогодні похорон моєї бабусі… Ця клята війна забрала в мене дуже багато, зокрема і близьких. Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля. Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою. Мені так боляче це писати. Бо вона була для мене надзвичайно дорогою та рідною», — щемливо написав Андре.

Стиліст зізнався, що ця втрата залишила в його серці ще одну болісну порожнечу, яку принесла війна, і закликав берегти рідних та частіше говорити їм слова любові, адже завтра може бути запізно.

Бабуся Андре Тана / © instagram.com/andre_tan_official

