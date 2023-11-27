Андре Тан пригадав, як Періс Гілтон у Києві влаштувала гучну вечірку: "Вона перебрала, а мені розгрібати"

Відомий український дизайнер і модельєр Андре Тан пригадав, як світська левиця Періс Гілтон приїжджала до Києва.

Американська зірка навідувалася до столиці України 2011 року, щоб взяти участь у важливій події у світі моди. Андре Тан пригадав, що Періс Гілтон тоді добряче пограла йому на нервах. Світській левиці не подобався образ, в якому вона мала виходити на подіум. Дизайнерові довелося створити для неї нову сукню всього за одну ніч. В Україні для Періс не могли знайти туфлі її розміру. Також Гілтон не влаштовували ані макіяж, ані зачіска.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

"Перші півтора дня її перебування я був просто неживий. Періс не подобалося все — візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42 розміру. І її сукню я створив за одну ніч. До цього передбачалося, що вона вийде на подіум у білих штанах і жилетці, однак після примірки зірка не захотіла одягати наряд, який оголював живіт. Прийшлося терміново вигадувати новий образ. Та ще нічка була...Коли згадую, так мороз шкірою", - поділився Андре.

Після модного заходу Періс Гілтон влаштувала в Києві гучнe вечірку, де перебрала з алкоголем. Андре Тан пригадав, що тоді не минулося без неприємних інцидентів, з наслідками яких йому потім довелося розбиратися. Однак зараз дизайнер лише з усмішкою на обличчі згадує ті часи.

Періс Гілтон та Андре Тан / Фото: Associated Press

"Потім вона закатала гучну вечірку, де, звичайно ж, перебрала. А мені розгрібати...Я не знаю, як я залишився з волоссям тоді. Зараз з усмішкою згадую ті дні, і не роздумуючи зробив би те саме, але ряди мого волосся проріділи після тих днів", - поділився Андре.

До речі, волосся на голові Андре Тана таки дійсно порідшало, адже він страждає на облисіння. Нещодавно ж дизайнер показав, який вигляд мав у молодості з довгими кучерями.

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