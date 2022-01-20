Андре Тан пригадав, як сходив на побачення після розлучення: "Мені сподобалася дівчина"

Андре Тан пригадав, як сходив на побачення після розлучення: "Мені сподобалася дівчина"

Також знаменитість розсекретив, чи вільне його серце.

Відомий український дизайнер Андре Тан навесні минулого року заявив, що розлучився зі своєю дружиною, Аліною Харечко.

Дизайнер тяжко переживав розрив. Втім, друзі Андре підтримували його. Через якийсь час дизайнер зміг впоратися зі своїми переживаннями та навіть почав ходити на побачення.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

Знаменитість пригадав, як влітку минулого року вирішив зустрітися з дівчино, з якою познайомився на одному заході. Хоч вона й сподобалася Тану, втім саме побачення було невдалим.

"По-перше, вона почала нецензурно виражатися. По-друге, вона почала розповідати якісь там історії, дуже неприємні для мене. Наприклад, як її подруги зустрічаються з олігархами: в одного часи забрала. Я подумав, що все. Якщо такі подруги, то я точно не хочу продовжувати з нею далі розмову", - розповів дизайнер, йдеться у "Неймовірній правді про зірок".

Андре Тан / Instagram Андре Тана

Андре говорить, що наразі його серце вільне. Він поки не зустрів ту жінку, з якою хотів би пов'язати своє життя. Втім, дизайнер продовжує ходити на побачення та вірить, що ще віднайде справжнє кохання.

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