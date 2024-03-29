Андре Тан шокував, як путіністка Таїсія Повалій нахабно вкрала сукню його бренду

Український дизайнер і модельєр Андре Тан пригадав, як свого часу його обманула співачка-зрадниця Таїсія Повалій.

Так, за словами дизайнера, ще до війни в Україні путіністка вже відзначалася нахабністю у своїй поведінці. Зокрема, після замовлення сукні індивідуального пошиття у Андре Тана, вона відмовилася платити за неї, мовляв, їй нічого не сподобалося. Втім, це ніяк не зупинило її водія все одно забрати вишукані вбрання й податися геть. Цікаво, що через деякий час модельєр все ж побачив зрадницю на одній з вечірок у тій самій вкраденій сукні. До слова, запроданка не відчула ні краплі сорому, стоячи перед Андре, натомість як завше вигадала нісенітницю-відмовку:

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

"Це була давня історія. Вже минуло майже 20 років. Я колись пошив їй декілька суконь. Вона приміряла й сказала: "Це не те, це не так…". І вона не заплатила за це, але забрала, її водій забрав. Потім я її побачив у цій сукні на якійсь вечірці й підійшов і сказав: "Не тисне, все добре?". Вона нічого не відповіла, але сказала: "У мене розірвалася сукня, у якій я хотіла прийти…". І я подумав, що звісно, у твоєму гардеробі була тільки сукня від Андре Тана, яка тобі не дуже сподобалася", - розповів дизайнер на подкасті Аліни Шаманської.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан вперше за тривалий час розповів про свою 8-річну донечку Софію від ексшлюбу з бізнесвумен Аліною Харечко.

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