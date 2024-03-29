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Андре Тан шокував, як путіністка Таїсія Повалій нахабно вкрала сукню його бренду

Андре Тан шокував, як путіністка Таїсія Повалій нахабно вкрала сукню його бренду

Андре Тан шокував, як путіністка Таїсія Повалій нахабно вкрала сукню його бренду

Андре Тан і Таїсія Повалій

Український дизайнер зізнався, що сказав Z-патріотці, коли випадково зустрів її після цього випадку.

Український дизайнер і модельєр Андре Тан пригадав, як свого часу його обманула співачка-зрадниця Таїсія Повалій.

Так, за словами дизайнера, ще до війни в Україні путіністка вже відзначалася нахабністю у своїй поведінці. Зокрема, після замовлення сукні індивідуального пошиття у Андре Тана, вона відмовилася платити за неї, мовляв, їй нічого не сподобалося. Втім, це ніяк не зупинило її водія все одно забрати вишукані вбрання й податися геть. Цікаво, що через деякий час модельєр все ж побачив зрадницю на одній з вечірок у тій самій вкраденій сукні. До слова, запроданка не відчула ні краплі сорому, стоячи перед Андре, натомість як завше вигадала нісенітницю-відмовку:

Андре Тан / © Instagram Андре Тана
Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

"Це була давня історія. Вже минуло майже 20 років. Я колись пошив їй декілька суконь. Вона приміряла й сказала: "Це не те, це не так…". І вона не заплатила за це, але забрала, її водій забрав. Потім я її побачив у цій сукні на якійсь вечірці й підійшов і сказав: "Не тисне, все добре?". Вона нічого не відповіла, але сказала: "У мене розірвалася сукня, у якій я хотіла прийти…". І я подумав, що звісно, у твоєму гардеробі була тільки сукня від Андре Тана, яка тобі не дуже сподобалася", - розповів дизайнер на подкасті Аліни Шаманської.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан вперше за тривалий час розповів про свою 8-річну донечку Софію від ексшлюбу з бізнесвумен Аліною Харечко.

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