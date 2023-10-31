Андре Тан шокував, як його кинули на кругленьку суму грошей: "Гойдало не по-дитячому"

Відомий український дизайнер і модельєр Андре Тан з прикрістю повідомив, що нещодавно ледь не втрапив на кругленьку суму.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Халепа значно відобразилася на настрою знаменитості: "гойдало не по-дитячому". За словами Андре, причиною такого нещастя став коридор затемнень.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Зрештою, цього разу все минуло добре. Проте ситуація нагадала модельєру один подібний випадок з молодості, яким він ще ніколи не ділився. Андре зізнався, що багато років тому позичив кошти своєму найкращому другові дитинства на відкриття нового бізнесу.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Колись у мене був найкращий друг дитинства. Ми пройшли багато разом — від кружків з плавання до гастролювання із народним оркестром. Через п'ять років, коли я вже переїхав до Києва, мій "друг" раптово приїздить до мене нібито у гості і просить мене позичити немаленьку таку суму на новий бізнес. Я без зайвої сором'язливості скажу, що я вмію дружити, і дружба для мене значить багато — тому я позичив йому гроші на свою голову", — розповів підписникам модельєр.

Історія закінчилася погано — друг Андре Тана зник, заблокувавши його у соцмережах, а гроші так і не повернулися. Цікаво, що горе-товариш за декілька років після неповернення боргу навіть намагався відновити стосунки, не згадуючи про гроші.

"Гроші він мені так і не повернув. Але ось що цікаво: він знову з'явився в моєму житті через декілька років і спробував відновити наші стосунки, навіть не згадавши про борг", — додав Андре.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитість написав, що змінився та відпустив минуле. Як він стверджує, завдяки цьому його кар'єра стрімко пішла вгору.

На думку Андре Тана, такі випадки трапляються неспроста, а завжди мають повчальний характер.

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