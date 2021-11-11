Андре Тан відверто зізнався, як пережив тяжке розлучення: "Я мовчав 10 днів"

Зірка розлучився зі своє дружиною після дев’яти років шлюбу.

Український дизайнер Андре Тан навесні повідомив, що вже майже рік не живе зі своєю дружиною.

Втім, таке рішення зірці далося не легко. Він говорить, що після розлучення "обрав складний шлях". Так, дизайнер не вживав алкоголь та не гуляв. Він вирішив займатися духовними практиками. Зокрема, Андре спробував ретрит. До слова, зірка мовчав 10 днів.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

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"Ретрит – це коли незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти повністю ізольований. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня – з ранку до ночі медитації. Щось між шаолінським монастирем та піонертабором", - поділився Тан.

Зірка кожен день медитував, їв лише боби та салати, ні з ким не розмовляв. Втім, такий експеримент дався Андре не легко. Через три дні він настільки втомився, що був готовий кинути все та поїхати додому.

"Звичайно, я тішився, що прилетів літаком, а не приїхав машиною. Адже я просто втік би! Але це була переломна мить... Згодом я почав відчувати легкість і ловити інсайти", - говорить зірка.

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