Андре Тан вперше після розлучення заінтригував фото з ймовірною обраницею

Відомий український дизайнер Андре Тан заінтригував шанувальників.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістив цікаве фото, на якому зображені рука Андре з рукою невідомої жінки.

Щоправда, супроводив Андре фотографію доволі сумним та філософським текстом про те, що не у кожних стосунків буває happy end. Тан поділився власним досвідом деяких речей, які "рано чи пізно призведуть до згасання того яскравого букету почуттів, відчуттів та трепетів, які можна назвати словом "кохання".

Андре Тан та невідома жінка / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Мовчати, коли погано. Мовчати, коли добре. Стосунки — це робота, яка не припиняється ані за півроку, ані за 5 років. Робота над стосунками має стати звичкою, як почистити зуби вранці чи вийти на прогулянку із собакою. Без взаємного обговорення всього хорошого і поганого складно досягти взаєморозуміння та зробити спільне життя кращим. 2. Без кохання немає нічого, але кохання не народиться з нічого. Наївно думати, що за 3 роки з людиною ви почуватиметеся так само, як у перші кілька місяців. Коли я був молодший, мене це лякало — що робити після цієї точки неповернення, коли букетно-цукерковий період закінчиться? Стосунки – це не лише секс і загальний побут, кохана людина повинна відкрити у вас ті сторони, про які ви не здогадалися б", - поділився Андре.

Шанувальники дизайнера зазначили, що захоплюються його мудрістю та життєвою філософією, а також висловили сподівання, що на фото з ним – нове кохання. Втім, цю інформацію Андре поки тримає у таємниці.

Андре Тан з ексдружиною Аліною / Фото: instagram.com/alina_kharechko

Нагадаємо, що у травні 2021 року Андре Тан оголосив про розлучення зі своєю дружиною Аліною Харечко, з якою був разом дев'ять років. Модельєр зізнався, що вони припинили жити з екскоханою ще за рік до розлучення. А причиною їхнього розриву Андре назвав дизайнерські амбіції Аліни. У експодружжяє спільна донька, 6-річна Софія.

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