Андре Тан вперше за 12 років зустрівся з Періс Гілтон і здивував їхньою розмовою

Український дизайнер і модельєр Андре Тан неочікувано зустрівся з американською світською левицею Періс Гілтон.

До слова, знаменитості вперше познайомилися 12 років тому. Тоді Періс приїжджала на запрошення до України та закривала один із показів Андре Тана. Як зізнався дизайнер, світська левиця стала для нього справжньою музою.

"12 років тому Періс Гілтон, тоді відома як тусовниця та королева вечірок, стала для мене музою і закрила мій показ весняно-літньої колекції лінії Andre Tan під назвою "Джунглі в офісі". Цей візит блондинки на мільйон — одна з найяскравіших і водночас найстресовіших подій у моєму житті", - зізнався Андре.

Періс Гілтон / Фото: instagram.com/andre_tan_official

І ось минуло 12 років, і Андре Тану поталанило знову зустрітися з Періс Гілтон. До слова, вони разом відвідали один із закритих заходів, де світська левиця грала за діджейським пультом.

"Днями мені випадково вдалося зустрітися з Періс на одному закритому заході. Знаєте, це таке незвичайне відчуття... Ми вже обидва зовсім інші люди. Ми з усмішкою на обличчі згадували цей показ, а потім цікавилися справами одне одного", - поділився дизайнер.

Андре Тан і Періс Гілтон / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре також розсекретив, про що вони говорили. Виявилося, що розмова їхня стосувалася сімейних тем, зокрема, дітей.

"Якби хтось сказав тоді, що я буду з Періс Гілтон через стільки років обговорювати сім'ю і вітати її з народженням другої дитини, я б не повірив, адже тоді вона не створювала враження сімейної людини, та й я жив іншим", - розповів дизайнер.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Андре Тан пригадував, як Періс Гілтон приїжджала до Києва. Тоді дизайнерові довелося пережити чимало стресу. Ба більше, світська левиця організувала гучну вечірку, з наслідками якої довелося розбиратися Тану.

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