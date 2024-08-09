Андре Тан вперше за тривалий час показався з донькою від колишньої і розкрив, як із нею розважається

Український дизайнер Андре Тан потішив контентом зі своєю 8-річною донькою від ексдружини, підприємниці Аліни Харечко.

Знаменитість вкрай рідко ділиться кадрами з Софією, однак цього разу він зробив виняток. Дівчина приїхала до батька та проводила з ним час. Тим часом Андре Тан зафільмовував всі моменти з донькою. Зокрема, він готував Софії млинці, а вона тим часом знімала процес на камеру.

"Унікальні кадри в студію! По-перше, я готую. По-друге, знімання від найкращої операторки – знімає професійно і бере оплату млинцями", - поділився дизайнер.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Згодом Андре Тан показав ,як ласував із донечкою млинцями. Схоже, Софійці неабияк сподобалося, адже вона з'їла всю порцію. До речі, на знімку дизайнер також засвітив дівчинку. Щоправда, на фото можна помітити лише її руку. Доньку знаменитість не квапиться показувати публіці.

"Авжеж, вдалися! Тато для донечки і не таке зробить", - прокоментував приготування млинців знаменитість.

Андре Тан із донькою / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська ділилася рідкісними кадрами з 12-річною донькою. Артистка також розчулила відео, як Мішель вітала її з особливим святом.

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