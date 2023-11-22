Андре Тан здивував, який вигляд мав у молодості з довгим та кучерявим волоссям

Відомий український дизайнер і модельєр Андре Тан здивував, який вигляд мав у молодості до популярності.

Архівною світлиною знаменитість поділився у своєму Instagram. На фото Андре постав з густою та довгою кучерявою шевелюрою. Усміхнений Тан тримав келих шампанського в руках.

Виявилося, що саме цей знімок дизайнер опублікував неспроста. Саме тоді він ризикнув запустити власний бізнес, який став неабияк успішним і якому вже виповнилося 22 роки.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Хто не ризикує, той не п'є шампанського. 22 роки тому я ризикнув і створив власний бренд. Тоді я не міг уявити , що буду мати понад 50 магазинів по всій Україні, 350 співробітників та десятки тисяч прихильників моїх творінь, але точно в це дуже вірив! Бо я дуже любив і люблю справу, якою займаюся. Я знаю, що я на своєму місці і це надає сил рік у рік створювати нове та розвиватися", - поділився дизайнер.

Також Андре дав пораду початківцям. Він зазначив, що не треба боятися ризикувати. За його словами, якщо хоча б спробувати – це може дати неймовірний результат.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Я безмежно вдячний собі 23-річному, що не побоявся ризикнути. Тому, друзі, не бійтеся помилятися, ризикувати, жити це життя! Це призводить до неймовірних речей. І такою річчю у моєму житті став власний бренд", - додав дизайнер.

Зазначимо, нині в Андре Тана немає такої густої шевелюри, яка була раніше, адже через низький рівень тестостерону волосся почало випадати. Однак декілька років тому дизайнер наважився на операцію. У Стамбулі знаменитість зробив пересадку волосся.

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