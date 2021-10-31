Андре Тан зізнався, чи знайшов нове кохання після розлучення

Також дизайнер розповів, у якій школі навчається його донька.

Український дизайнер Андре Тан вже давно розлучився зі своє дружиною Аліною Харченко.

Наразі знаменитість холостяк. У програмі "Світське життя" Андре розповів, що коли вын був на конкурсі "Міс Україна", то дівчата засипали його знаками уваги. Втім, поки він не поспішає знову вступати у стосунки.

Андре Тан та Аліна Харченко / instagram.com/alina_kharechko

"Днями був конкурс "Міс Україна", і я був неначе ловелас. Усі дівчата підходили. Проте, наразі я один. Після розлучення треба відходити декілька років. Так радять психологи", - говорить Тан.

Також дизайнер розповів й про свою доньку Соню, яка народилася у шлюбі з Аліною. Так, цього року дівчинка пішла до першого класу французької школи. Ні Андре, ні його ексдружина не знають цієї мови. Тан зізнався, чому вони віддали дівчинку саме до цієї школи.

"По-перше, у Соні батько дизайнер. По-друге, Соня теж вивчає англійську мову. Дитина знатиме чотири мови: англійську, французьку, російську та українську", - розповів дизайнер.

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