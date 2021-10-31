Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Андре Тан зізнався, чи знайшов нове кохання після розлучення

Андре Тан зізнався, чи знайшов нове кохання після розлучення

Андре Тан та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Також дизайнер розповів, у якій школі навчається його донька.

Український дизайнер Андре Тан вже давно розлучився зі своє дружиною Аліною Харченко.

Наразі знаменитість холостяк. У програмі "Світське життя" Андре розповів, що коли вын був на конкурсі "Міс Україна", то дівчата засипали його знаками уваги. Втім, поки він не поспішає знову вступати у стосунки.

Андре Тан та Аліна Харченко / © instagram.com/alina_kharechko
Андре Тан та Аліна Харченко / instagram.com/alina_kharechko

"Днями був конкурс "Міс Україна", і я був неначе ловелас. Усі дівчата підходили. Проте, наразі я один. Після розлучення треба відходити декілька років. Так радять психологи", - говорить Тан.

Також дизайнер розповів й про свою доньку Соню, яка народилася у шлюбі з Аліною. Так, цього року дівчинка пішла до першого класу французької школи. Ні Андре, ні його ексдружина не знають цієї мови. Тан зізнався, чому вони віддали дівчинку саме до цієї школи.

"По-перше, у Соні батько дизайнер. По-друге, Соня теж вивчає англійську мову. Дитина знатиме чотири мови: англійську, французьку, російську та українську", - розповів дизайнер.

Читайте також:

Наступна публікація