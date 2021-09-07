Андре Тан зворушливо привітав ексдружину з днем народження: "Ти прекрасна жінка"

Після розлучення пара зберегла дружні стосунки.

Український дизайнер Андре Тан, якій нещодавно розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко, зворушливо привітав свою екскохану зі святом.

Так, сьогодні, 7 вересня, Аліна святкує свій день народження. Від самого ранку зірка отримує різні привітання. Андре також не забув привітати свою колишню. З цієї нагоди він опублікував на своїй сторінці в Instagram зворушливий допис, в якому засипав Аліну компліментами. Він подякував їй за доньку, побажав процвітання її бренду та назвав Аліну прекрасною жінкою.

Андре Тан та Аліна Харечко / instagram.com/andre_tan_official

"Сьогодні народилася людина, якою я завжди буду безмежно захоплюватися. Ти завжди була моїм відданим та надійним другом. І найголовніше - люблячою матір'ю. Ти подарувала мені чудову доньку. Дякую тобі! Бажаю тобі успіхів, справжнього жіночого щастя та процвітання твоєму бренду. З днем народження! Ти прекрасна жінка", - побажав Аліні Андре.

До речі, до привітань долучився й Володимир Остапчук. Він зазначив, що вони – чудовий приклад того, якими повинні бути стосунки після розлучення.

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Зазначимо, Андре Тан в травні оголосив, що після дев'яти років шлюбу розлучається з дружиною Аліною. Причиною їхнього розриву, за словами Тана, стали дизайнерські амбіції дружини.

Нагадаємо, Андре Тан та Аліна Харечко познайомилися в сонячному Єгипті на бізнес-конференції. А от як розвивалися далі їхні стосунки і як між ексзакоханими розпочиналася дружба, яка переросла у кохання читайте у нашому матеріалі.

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