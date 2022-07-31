Андре Тану дорікнули за спілкування російською мовою: дизайнер відповів

Відомий український дизайнер Андре Тан від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не став переходити на українську мову.

Та рішення знаменитості продовжити спілкуватися й надалі російською обурило його прихильників.

Зокрема, у Instagram-stories Андре зізнався, що отримує багато образливих повідомлень на свою адресу через це. Дизайнер не втримався та вирішив відповісти користувачам.

Андре Тан прокоментував, чому спілкується російською / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитість розповів, що він родом з Харкова і все життя спілкувався російською. Хейтерам він порадив припинити цькувати українців через мову.

"Я українець. Я родом з Харкова. Розмовляв все життя російською мовою. Припиніть піднімати тему мови в соцмереж. У нашій вільній країні відсутня ця проблема. Не кусайте своїх", - звернувся до хейтерів Тан.

Андре Тан прокоментував, чому спілкується російською / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Андре пояснив, що такими образливими коментарями користувачі можуть образити людей, які не звикли до такої критики. Тож дизайнер порадив припинити цькувати українців через мову.

"Я можу впоратися з подібною поведінкою людей, але іншого ви такими діями можете довести до межі. Кричіть у подушку! Бийте посуд! Але не чіпайте своїх! Ми живемо у вільній країні. І зараз свою свободу демонструємо світу", - додав Тан.

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