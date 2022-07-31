Андре Тану дорікнули за спілкування російською мовою: дизайнер відповів

Відомий український дизайнер Андре Тан від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не став переходити на українську мову.
Та рішення знаменитості продовжити спілкуватися й надалі російською обурило його прихильників.
Зокрема, у Instagram-stories Андре зізнався, що отримує багато образливих повідомлень на свою адресу через це. Дизайнер не втримався та вирішив відповісти користувачам.
Знаменитість розповів, що він родом з Харкова і все життя спілкувався російською. Хейтерам він порадив припинити цькувати українців через мову.
"Я українець. Я родом з Харкова. Розмовляв все життя російською мовою. Припиніть піднімати тему мови в соцмереж. У нашій вільній країні відсутня ця проблема. Не кусайте своїх", - звернувся до хейтерів Тан.
Андре пояснив, що такими образливими коментарями користувачі можуть образити людей, які не звикли до такої критики. Тож дизайнер порадив припинити цькувати українців через мову.
"Я можу впоратися з подібною поведінкою людей, але іншого ви такими діями можете довести до межі. Кричіть у подушку! Бийте посуд! Але не чіпайте своїх! Ми живемо у вільній країні. І зараз свою свободу демонструємо світу", - додав Тан.
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