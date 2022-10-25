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Андреа Бочеллі прихистив пса із Куп'янська, який майже втратив слух через вибухи

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Андреа Бочеллі прихистив пса із Куп'янська, який майже втратив слух через вибухи

Андреа Бочеллі

Пес, на ім'я Джек, подолав довгий шлях від Куп'янська до Італії.

Відомий італійський тенор Андреа Бочеллі тепер господар пса із Куп'янська.

Як у своєму Facebook розповів депутат Київради Олесь Маляревич, Джек пережив окупацію. Собаку знайшли у Куп'янську на другий день після звільнення. Утім, стан його здоров'я був не найкращий. Джек майже повністю через вибухи у місті втратив слух, а також мав невелике осколкове поранення на спині.

Маляревич зізнався, що поділився історією пса зі своїм американським другом Амедом. Той, своєю чергою, привіз Джеку корм, а також запропонував знайти чотирилапому нову сім'ю. Новим господарем пса став Андреа Бочеллі.

Загалом, Джека з Куп'янська привезли до Києва, де пса оглянув ветеринар та видалив зі старої рани на спині осколок. Згодом чотирилапого відвезли до Італії, і нині він перебуває під опікою Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни чимало чотирилапих постраждали від дій окупантів. Багато тварин залишилися без господарів, а собаки у притулках були вимушені виживати без їжі. Нещодавно Даша Астаф'єва пожертвувала чималу суму коштів для чотирилапих, які не мають господарів.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
475
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