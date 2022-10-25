Андреа Бочеллі прихистив пса із Куп'янська, який майже втратив слух через вибухи

Відомий італійський тенор Андреа Бочеллі тепер господар пса із Куп'янська.

Як у своєму Facebook розповів депутат Київради Олесь Маляревич, Джек пережив окупацію. Собаку знайшли у Куп'янську на другий день після звільнення. Утім, стан його здоров'я був не найкращий. Джек майже повністю через вибухи у місті втратив слух, а також мав невелике осколкове поранення на спині.

Маляревич зізнався, що поділився історією пса зі своїм американським другом Амедом. Той, своєю чергою, привіз Джеку корм, а також запропонував знайти чотирилапому нову сім'ю. Новим господарем пса став Андреа Бочеллі.

Загалом, Джека з Куп'янська привезли до Києва, де пса оглянув ветеринар та видалив зі старої рани на спині осколок. Згодом чотирилапого відвезли до Італії, і нині він перебуває під опікою Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни чимало чотирилапих постраждали від дій окупантів. Багато тварин залишилися без господарів, а собаки у притулках були вимушені виживати без їжі. Нещодавно Даша Астаф'єва пожертвувала чималу суму коштів для чотирилапих, які не мають господарів.

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