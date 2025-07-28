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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1491
Час на прочитання
2 хв

Андрія Хливнюка звинуватили у брехні про службу: лідер "Бумбоксу" майстерно відповів критикам

Співака-військового помітили у пікапі під час його поїздки у місті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski

Українського музиканта, фронтмена гурту "Бумбокс" і військовослужбовця Збройних сил України Андрія Хливнюка несподівано загейтили у Мережі.

Причиною став абсурдний і образливий закид, що нібито артист у Києві "роз'їжджає мирним містом на військовому пікапі" і "насолоджується життям", поки інші змушені донатити на техніку для фронту. Цю гнівну заяву разом з відповідними кадрами оприлюднив один із користувачів Threads, натякнувши, що нібито музикант використовує військове авто не за призначенням.

"Тут днями бачили Андрія Хливнюка з "Бумбокс". Він роз'їжджав містом на військовому пікапі й чілив собі файно. А ви скидайтеся, любі друзі, на пікапи, бо ще багатьом "хливнюкам" треба заряджена точила баб катати", — саркастично написав автор.

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк

Подібний закид не залишився непоміченим — тисячі користувачів стали на захист Хливнюка. Адже він не лише музикант, а й військовий, який служить у ЗСУ від перших днів повномасштабного вторгнення. Артист воював у Ірпені, на Херсонському напрямку та в інших гарячих точках. Водночас у коментарях з’ясувалося, що автомобіль, який викликав обурення в коментаторів, взагалі не належить армії. Це пікап продюсера гурту "Бумбокс" — Олексія Согомонова. Його ще до повномасштабної війни можна було побачити у кліпі "Рок-н-рол". Сам Согомонов, до речі, також служить у лавах ППО.

Допис про Андрія Хливнюка

Допис про Андрія Хливнюка

"Цей автомобіль — особисте авто Олексія Согомонова. Він на цю машину заробив сам і переобладнав її. І тільки він може сказати, хто і куди на його машині їздить, зважаючи на дружні стосунки Хливнюка та Согомонова" — обурився інший користувач.

Не залишився осторонь і сам Андрій. У відповідь на типові звинувачення — "їде мирним містом і піариться", "у нього концерти — де він там воює", "поспівав і вже герой" — військовий показався у формі і відповів рядками Кобзаря: "Не так тії вороги, як добрії люди".

Сторіз Андрія Хливнюка

Сторіз Андрія Хливнюка

 Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь опинилася в епіцентрі вибухів у Харкові та розповіла про наслідки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1491
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