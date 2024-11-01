Андрій Бєдняков емоційно висловився про розлучення з дружиною і зробив публічну заяву

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков емоційно висловився про розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Короткою, та зробив публічну заяву.

Пара оголосила про розрив наприкінці жовтня. Однак розмови про розлучення Бєднякова та Короткої не вщухають і досі. Тож шоумен вирішив поставити на цьому крапку. Ведучий звернув увагу, що досі чимало користувачів не вірить, що вони розлучаються. Утім, гуморист зазначив, що це дійсно правда. Окрім того, він наголосив, що розлучення без поливання одне одного брудом, поділу дітей та інших скандалів – можливе. Бєдняков та Коротка власним прикладом це показують.

"Почекав декілька днів, щоб почитати коментарі та зробити деякі висновки. Виявляється, дуже багато людей зі стереотипним мисленням: "Не вірю", "що за театр", "так неможливо". Можливо! Уявляєте, можна спокійно розійтись. Можна не поливати одне одного лайном. Можна не виносити бруд. Можна не ділити дітей. Можна не розповідати про несплату аліментів. Так, можна! Але, на жаль, багато хто звик до іншого. Треба це ламати. Хочеться нетравмованого суспільства", – наголосив шоумен.

Андрій Бєдняков прокоментував розлучення з дружиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков наголосив, що переживати розлучення дійсно боляче та складно, але життя триває. Також він звернувся до хейтерів та побажав їм пропрацювати власні комплекси і травми. На цьому гуморист ставить крапку в публічному обговоренні його розлучення. Ведучий наголошує, що наразі є важливіші теми та проблеми.

"Боляче? Боляче. Це нікуди не зникне. Але можна спокійно. Можна прийняти. Складно? Складно. Але що ж робити. Страждати і не жити? Ні, поганий план. Багатьом бажаю пропрацювати свої комплекси і травми. Все. Ставлю на цьому крапку. У мене немає часу на злих людей. Вибачте, але у мене дуже багато планів, цілей та бажань. Головне бажання і ціль – змусити країну-терористку відповідати за все, що вона накоїла. Будуть збори і допомога. Живемо далі. Пірнаю в роботу", – зазначив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Коротка коментувала їхнє розлучення з Андрієм Бєдняковим. Акторка зізналась, що це було її рішення.

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