Андрій Білоус на тлі гучного секс-скандалу повернувся до роботи в Молодому театрі

Український режисер і викладач університету ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус на тлі звинувачень у домаганнях повернувся до виконання своїх обов'язків у Молодому театрі як художній керівник.

Річ у тому, що нещодавно суспільство збурили заяви з боку студенток університету щодо домагань з боку викладача Білоуса. Після того його було відсторонено від роботи як у навчальному закладі, так і у театрі. Проте сьогодні, 14 березня, режисер повернувся до роботи у Молодому театрі.

Про це Андрій Білоус повідомив у коментарі hromadske. За його словами, 10 лютого саме він ініціював своє відсторонення з посади під час розслідування з метою "уникнення різноманітних спекуляцій". І після того, як цей термін сплив, режисер зазначає, що "станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури (МДА) немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади".

Викладач КНУТКіТ Андрій Білоус / Facebook

До слова, рішення про повернення Андрія Білоуса було ухвалене на зборах колективу Молодого театру з директором Департаменту культури Сергієм Анжияком. До 7 березня працювала незалежна комісія, яка "пропонувала розглянути питання щодо припинення контракту з Білоусом, якщо Департамент відповідно до контракту дійде висновку, що дії директора-керівника дали підставу для втрати довіри до нього з боку органу правління".

Згодом з'ясувалося, що під "втратою довіри" малася на увазі відповідальність за втрату культурно-матеріальних цінностей. Тим часом для звільнення з посади Андрія Білоуса необхідне рішення правоохоронних органів або ухвала суду. Повідомляється, що 18 березня відбудеться ще одна зустріч щодо досягнення справедливості з представниками комісії та директором Департаменту культури.

Станом на 14 березня комісія запропонувала низку рекомендацій, серед яких впровадження гендерного співвідношення складу акторів у виставах, створення етичного кодексу театру, проведення освітніх тренінгів про права людини, сексуальні домагання та способи захистити себе та інше.

До слова, сам режисер Андрій Білоус будь-які звинувачення у свій бік відкидає й раніше у коментарі TSN.ua стверджував, що проти нього "ведеться організована кампанія".

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